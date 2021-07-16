В Москве госпитализирована 84-летний прозаик Зера Ибрагимова. Она находится в коме. Об этом написал РЕН ТВ.

По данным сайта, писательница находится в коме неясной этимологии. Правоохранительные органы заинтересовались этим случаем и сейчас выясняют обстоятельства произошедшего. Официальных комментариев по поводу состояния Ибрагимовой пока не поступало.

Зера Ибрагимова родилась в 1937 году. Она окончила Нефтяной институт по специальности «Экономика и организация». С 2000 года руководит литературным клубом «Родник», также является лауреатом Пушкинской юбилейной медали.

Несколько дней назад актер Олег Меньшиков в интервью Светлане Бондарчук рассказал о том, что полгода назад его жизнь находилась под угрозой. Артист впал в кому на неделю. Актер отметил, что это произошло из-за осложнений во время плановой операции. Меньшиков поблагодарил врачей, которые спасли его жизнь, несмотря на очень тяжелое состояние. Он также признался, что после этого стал по-другому относиться ко многим вещам в жизни.