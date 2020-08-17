Провидец рассказал, стоит ли ждать рождения детей в паре Собчак и Богомолова

Специалист отметил, что на данный момент тема ребенка является камнем преткновения в звездной паре, а также не дает ей развиваться.

«В отношениях Собчак и Богомолова пока не приходится ожидать рождения ребенка. В прошлом Ксения была не готова к этому, считала, что еще не пришла пора», — заявил Вечерский.

Он также подчеркнул, что в отношениях Собчак и Богомолова существует обман, возможно, именно поэтому заводить детей они пока не планируют. Помимо этого, у близких родственников супругов есть какие-то проблемы, которые влияют на рождение ребенка. Лишь решив все нюансы, пара сможет задуматься о появлении первенца, уверен провидец.

«Тем не менее сейчас, этот вопрос является камнем преткновения и вызывает неразвитие отношений в паре. Руны советуют отложить этот вопрос, не форсировать события. И вообще, это скорее обдуманный шаг, чем внутренне стремление и желание продолжения рода. Рождение ребенка должно оказать влияние на формат их взаимодействия в других сферах жизни», — поделился Вечерский.