Знаменитости 21 марта 2023, 20:44 Актера Дмитрия Назарова заподозрили в дискредитации ВС России Тверской суд Москвы составил протокол о дискредитации ВС России на актера Дмитрия Назарова РИА «Новости»

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Тверской суд Москвы завел административное дело на актера Дмитрия Назарова за дискредитацию российской армии. Об этом сообщило агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу суда.

«В адрес Тверского районного суда Москвы поступило дело в отношении Назарова Дмитрия о привлечении к административной ответственности», — отметили в суде.

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Дело пока не передано к рассмотрению. Что конкретно послужило регистрации «административки», неизвестно.

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Назарова вместе с женой Ольгой Васильевой уволили из МХТ имени Чехова из-за того, что они негативно высказывались о специальной военной операции. После этого актер начал грубить поклонникам в Сети. В СМИ появилась информация о том, что супруги переехали жить во Францию. Недавно Назаров снова подвергся нападкам из-за отношения к украинскому конфликту после того, как он уехал на гастроли в Израиль.

В одном из интервью он высказался о покойном худруке МХТ имени Чехова Олеге Табакове. По словам Назарова, артисту многое прощали из-за его таланта. Также актер критиковал россиян, называя соотечественников поверхностными.