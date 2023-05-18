Знаменитости 18 мая 2023, 18:32 Протокол за дискредитацию российской армии составили на Бориса Гребенщикова Певцу Борису Гребенщикову грозит штраф до 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС России Соцсети

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Основателю рок-группы «Аквариум» Борису Гребенщикову грозит штраф до 50 тысяч рублей за дискредитацию российской армии. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Тверской суд Москвы. Именно туда поступил административный протокол в отношении артиста.

«Дата заседания по этому материалу пока не назначена», — уточнили в суде.

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Наказание для физических лиц по статье о дискредитации Вооруженных сил России может составить до 50 тысяч рублей. В суде не уточнили суть претензий к артисту. Однако известно, что музыкант неоднократно выступал против действий российской армии в рамках спецоперации. Некоторые концерты Гребенщикова в России отменили, а сам он живет за границей.

В прошлом году артист в одном из интервью раскритиковал людей, которые поддерживают специальную военную операцию. Также он рассказал, что часть сборов с его выступлений направляют на нужды украинской армии. А в мае этого года некоторые россияне высказались против того, чтобы Гребенщиков возвращался в страну. Пользователи Сети назвали музыканта предателем и врагом государства.