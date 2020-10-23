Протоирея Димитрия Смирнова похоронили за алтарем храма в Петровском парке

Протоиерея Димитрия Смирнова похоронили за алтарем храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровской парке. С ним пришли проститься более тысяч верующих.

Отпевание протоиерея прошло в Храме Христа Спасителя. Службу провел управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий (Порубай), передает ТАСС.

Димитрий Смирнов скончался 21 октября на 70 году жизни. В мае протоиерей перенес коронавирус, в сентябре стало известно, что он попал в реанимацию. Однако близкие священника заявили, что смерть Смирнова не связана с COVID-19. Он скончался из-за хронической болезни.

С 2013 года по августа текущего года протоиерей заведовал Патриаршей комиссией по вопросам семьи, защиты материнства и детства. За это время священник не раз становился героем новостей из-за своих довольно резких высказываний. Например, Смирнов назвал теорию Дарвина ненаучной, а еще считал, что мужа для девочки должны подбирать ее родители. Женщин, живущих с мужчинами в гражданском браке, священник назвал «бесплатными проститутками». Церкви приходилось периодически извиняться за слова протоиерея.