19 августа 2020, 16:05
Протодиакон РПЦ посоветовал Ефремову молиться
Протодиакон РПЦ, религиозный и общественный деятель, писатель, богослов, философ и публицист Андрей Кураев выразил мнение, что Михаилу Ефремову нужно молиться. Об этом сообщило ИА Nation News.
Он уточнил, что это следует делать искренне и в трезвом состоянии.
«Главная молитва, которая нужна Михаилу Ефремову — „О ниспослании добрых советчиков“, желательно, о смене адвоката», — рассказал Кураев и добавил, что считает адвоката актера неадекватным.