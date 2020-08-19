Протодиакон РПЦ посоветовал Ефремову молиться

Он уточнил, что это следует делать искренне и в трезвом состоянии.

«Главная молитва, которая нужна Михаилу Ефремову — „О ниспослании добрых советчиков“, желательно, о смене адвоката», — рассказал Кураев и добавил, что считает адвоката актера неадекватным.