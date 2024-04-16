Знаменитости 16 апреля 2024, 04:20 Протодиакон Кураев сообщил о восстановлении его в священническом сане Кураев сообщил о восстановлении его в сане Константинопольской церковью РИА «Новости»

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Протодиакон Андрей Кураев* заявил, что Константинопольская православная церковь вернула ему сан священника, которого он был лишен по решению патриарха РПЦ Кирилла. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Восстанавливаем вас в статусе священнослужителя и в том сане, что был у вас ранее», — сказано в церковном указе КПЦ.

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Ранее Министерство юстиции РФ включило бывшего протодиакона Русской православной церкви Андрея Кураева* в реестр иностранных агентов.

«Кураев* распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, выступал против специальной военной операции на Украине», — уточнил Минюст.

* Признан Минюстом иноагентом