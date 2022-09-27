«Протянул мне руку». Дана Борисова вспомнила добрый поступок Моисеева | 360°

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27 сентября 2022, 18:22

«Протянул мне руку». Дана Борисова вспомнила добрый поступок Моисеева

Телеведущая Борисова рассказала, как отдохнула с дочерью в Болгарии благодаря Моисееву

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Ушедший из жизни исполнитель Борис Моисеев выделялся чуткими и человечными качествами, а однажды совершил неожиданный поступок, организовав внеплановый отпуск в подарок. Об этом «360» рассказала телеведущая Дана Борисова.

«Я с ним пересекалась давно, встретились на телевизионном шоу, он мне отдал ключи от квартиры в Болгарии и говорит: „Отдохни с дочкой“. Мы там отдыхали целое лето. Это дом, где проживали Киркоров, Милявская», — пояснила она.

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Борисова призналась, что по-человечески скорбит из-за смерти Моисеева.

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«Искрений и человечный, увидел, что я одна с ребенком, и протянул руку, сделал доброе дело, искренне скорблю», — добавила телеведущая.

Ранее свои слова соболезнования из-за смерти Моисеева выразили актриса Марина Яковлева и музыкант Юрий Лоза. Последний рассказал, что Борис вырос на сцене в качестве исполнителя благодаря Алле Пугачевой.

О смерти 68-летнего Моисеева стало известно вечером 27 сентября.

Умер Борис Моисеев

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