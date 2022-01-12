«Противоестественно»: телеведущий Кузичев высказался о смерти Михаила Зеленского

Телеведущий Анатолий Кузичев в разговоре с «Газетой.ru» прокомментировал смерть своего коллеги Михаила Зеленского. Он признался, что новость стала для него полной неожиданностью.

«У меня до сих пор в голове не укладывается, насколько это несправедливо, не вовремя, очень рано и противоестественно. Веселый, добрый, хороший человек. Это так неожиданно и ужасно, очень грустно», — сказал Кузичев.

Он рассказал, что работал с Зеленским на «Радио Ностальжи» в 90-х, а после этого — на ВГТРК.

«Мишка был фантастически веселый человек, смешной в хорошем смысле этого слова. Я помню, как на „Ностальжи“ он веселил и радовал нас своими пародиями на Майкла Джексона — очень смешно его изображал с лунной походкой и шляпой, мы ржали до упаду. Когда я сидел в эфире и должен был что-то объявлять, а он это все за стеклом выделывал, невозможно было держаться», — вспомнил ведущий.

Михаил Зеленский скончался в возрасте 46 лет. Предположительно, причиной смерти журналиста стал инсульт.