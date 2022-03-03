Дрессировщик Эдгард Запашный прокомментировал санкции против кошек России

Артист и общественный деятель Эдгард Запашный высказался о санкциях, направленных против российских кошек. Ограничения ввела Международной федерацией кошек (FIFE). Об этом сообщил «ПолитЭксперт» со ссылкой на «ПолитРоссию».

Животным из России запретили участвовать в международных выставках, а также регистрироваться в родословных книгах за границей. Запашный назвал санкции своеобразным флешмобом.

«Уверен, российским кошкам наплевать на это. Хуже кушать они не будут из-за этого, хозяева не перестанут о них заботиться», — заявил артист.