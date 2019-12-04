Протасовицкий предрек судьбу футболистам Кокорину и Мамаеву

Протасовицкого хоть и называют детским тренером, но сам себя он так не называет. При этом в трудовой книжке значится именно эта запись. По словам Протасовицкого, он в детстве тоже мечтал играть в футбол, но после полученной в юношестве травмы пришлось прервать карьеру игрока. В это время он и сдружился с Мамаевым, а потом и с Кокориным.

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Сейчас, когда все фигуранты дела о хулиганстве уже отбыли наказания и вышли на свободу, Мамаев тренируется с «Ростовом». Кокорин — с «Зенитом». По мнению Протасовицкого, у спортсменов есть все возможности вернуться в форму.

«Однозначно вернутся на свой уровень. Оба — классные футболисты. В нашей стране немного таких. Верю, что все будет хорошо», — заверил Протасовицкий.

По его мнению, друзья еще могут и в сборную России вернуться. Впрочем, это зависит не только от их желания.

«Но раз однажды они такого уровня достигли, то почему же сейчас не смогут вернуться? Тем более оба горят желанием играть. Футбол — самый сильный наркотик — могу это по себе сказать», — добавил тренер.