Российский исполнитель Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) дал совет юмористу и резиденту Comedy Club Гарику Харламову на фоне его развода.

«Просто сбрей брови», — написал Джиган в комментарии под постом комика в Instagram. Тот ответил, что уже выезжает к певцу с бритвой.

Несколько месяцев назад супруга рэпера Оскана Самойлова заявила, что хочет развестись из-за странного поведения супруга. Джиган даже получил психиатрическую помощь. Во время пребывания в клинике он появился в прямом эфире без бороды и бровей.

После Самойлова и Джиган стали публиковать совместные фото, а 15 июня стало известно, что бракоразводный процесс между ними остановлен.

Ранее Харламов и актриса Кристина Асмус объявили о разводе после восьми лет совместной жизни. По их словам, что в этом не виноваты ни фильм «Текст», ни самоизоляция, ни «кто-то третий».