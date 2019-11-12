«Простите за молчанку»: Бочкарева выложила пост в Instagram после скандала

После громкого скандала с наркотиками Наталья Бочкарева ушла в тень и перестала появляться в соцсетях. Спустя некоторое время поклонники увидели новое сообщение своего кумира. Актриса извинилась за долгое отсутствие и объяснила его домашними хлопотами.

«Доброе утро, дорогие мои! Простите за молчанку. В последнее время оооочень много работы в школе, подготовка деток к новогодним спектаклям, плюс параллельно еще и гастроли, будто те американские горки — с самолета в самолет… с самолета в самолет», — написала Бочкарева в Instagram.

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Она отметила, что решила вернуться в Сеть, так как выдалось свободное утро. Затем актриса пожелала подписчикам «прекрасного дня и замечательного настроения».

Несмотря на произошедшую ситуацию и прошлый негатив, поклонники поспешили оставить приятные комментарии Бочкаревой.

«Спасибо! Вам отличного дня! Искренне рада, что у вас все хорошо», — сказано в сообщении одной из фанаток, которую поддержали другие поклонники актрисы.

Наталью Бочкареву остановили в Москве сотрудники ДПС. Позже в Сети появилось видео с задержанием актрисы, где она призналась в спрятанном пакетике с наркотиками. Ее отпустили под подписку о невыезде и по решению суда лишили прав, но на заседание Бочкарева не явилась. Сама актриса утверждала, что кадры были смонтированы, а обвинения голословны.