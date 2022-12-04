Знаменитости 04 декабря 2022, 15:28 «Просим помощи у всех ангелов». Аллегрова посвятила песню бойцам СВО Певица Аллегрова спела песню о солдатах спецоперации РИА «Новости»

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Певица Ирина Аллегрова исполнила песню о бойцах, исполняющих свой долг на полях спецоперации на Украине. Об этом рассказал «Московский комсомолец» у себя на сайте.

Певица спела песню, после которой встал зал. Притом что 70-летняя исполнительница давно не записывает песни и не гастролирует.

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«Просим помощи у всех ангелов. Возвращайтесь, мальчики, домой», — исполнила певица.

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Зал встал.

Как сообщают СМИ, Ирина Аллегрова последнее время ведет затворнический образ жизни. Она не гастролирует и не записывает хиты. Только конфликт на Украине заставил ее прервать молчание.

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