«Просили не говорить по-русски». Гоблин поделился историей из жизни в связи с закрытием Венсенского замка для россиян

Россиян не пускают в средневековый Венсенский замок под Парижем под предлогом ограничения доступа к военным объектам. Такому отношению к россиянам во Франции не стоит удивляться, и это далеко не первый случай, рассказал «360» переводчик фильмов, известный блогер Дмитрий Пучков (Гоблин).

Он вспомнил историю, произошедшую с ним еще во времена СССР.

«Ехал как-то из Парижа на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа, где похоронены Тарковский, Бунин, Рудольф Нуриев, а также <…> военные преступники. Товарищи, которые меня туда везли, сказали: „Заходя в церковь, по-русски не говори: у тебя попросят паспорт, а если увидят, что он советский, тебя оттуда выгонят и могут избить“», — рассказал Гоблин.

Он отметил: тому, что русских куда-то не пускают, удивляться не следует.

«Там всегда так. Такие прекрасные традиции в демократической Франции», — подытожил Гоблин.

При этом потребность приобщаться к русской культуре во Франции велика — об этом свидетельствуют выставки, недавно состоявшиеся в Париже, сообщил «Известиям» художник Эрик Булатов.