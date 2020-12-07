«Просидели двое суток в аэропорту и вернулись». Жена Мамонова рассказала, как их с супругом не пустили на Украину

По данным информагентства, Мамонову и его жене запретили въезд на Украину из-за того, что они ранее посещали Крым.

«Сотрудники Госпогранслужбы отказали иностранцам в пересечении границы и обоим на три года запретили въезд на Украину. Граждане РФ выбыли назад обратным авиарейсом», — уточнили украинские пограничники.

В свою очередь Ольга Мамонова объяснила отказ во въезде концертами, которые музыкант давал на Крымском полуострове.

«Просидели двое суток в аэропорту и вернулись», — поделилась собеседница информагентства.