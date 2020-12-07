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    07 декабря 2020, 16:56

    «Просидели двое суток в аэропорту и вернулись». Жена Мамонова рассказала, как их с супругом не пустили на Украину

    Артур Блянихов

    Жена российского музыканта и актера Петра Мамонова Ольга рассказала ИА Nation News, что произошло в украинском аэропорту Борисполь, когда ее вместе с супругом не пустили на территорию страны.

    По данным информагентства, Мамонову и его жене запретили въезд на Украину из-за того, что они ранее посещали Крым.

    «Сотрудники Госпогранслужбы отказали иностранцам в пересечении границы и обоим на три года запретили въезд на Украину. Граждане РФ выбыли назад обратным авиарейсом», — уточнили украинские пограничники.

    В свою очередь Ольга Мамонова объяснила отказ во въезде концертами, которые музыкант давал на Крымском полуострове.

    «Просидели двое суток в аэропорту и вернулись», — поделилась собеседница информагентства.