07 декабря 2020, 16:56
«Просидели двое суток в аэропорту и вернулись». Жена Мамонова рассказала, как их с супругом не пустили на Украину
Жена российского музыканта и актера Петра Мамонова Ольга рассказала ИА Nation News, что произошло в украинском аэропорту Борисполь, когда ее вместе с супругом не пустили на территорию страны.
По данным информагентства, Мамонову и его жене запретили въезд на Украину из-за того, что они ранее посещали Крым.
«Сотрудники Госпогранслужбы отказали иностранцам в пересечении границы и обоим на три года запретили въезд на Украину. Граждане РФ выбыли назад обратным авиарейсом», — уточнили украинские пограничники.
В свою очередь Ольга Мамонова объяснила отказ во въезде концертами, которые музыкант давал на Крымском полуострове.
«Просидели двое суток в аэропорту и вернулись», — поделилась собеседница информагентства.