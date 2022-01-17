Хабенский произнес речь на церемонии прощании с Вознесенской

Константин Хабенский произнес речь на церемонии прощания с актрисой МХТ имени Чехова Анастасией Вознесенской. Об этом написала «Экономика сегодня».

Хабенский сказал, что на его глазах уходит тот МХТ, каким он был при первом худруке Олеге Ефремове.

«Самые известные звезды, те самые люди. Московский художественный театр до последней минуты делал все, чтобы не оставить Анастасию Валентиновну одну. Чтобы она всегда ощущала, что она здесь», — рассказал в своей речи актер.

Анастасия Вознесенская ушла из жизни 14 января в возрасте 78 лет.