Прощание с Колтовым проходит в Подмосковье. Видео

Прощание с ведущим НТВ Александром Колтовым проходит в субботу в ритуальном зале Николо-Архангельского крематория.

Колтовой погиб в результате крушения частного самолета, который летел с аэродрома Мячково Московской области в Рыбинск Ярославской области. По предварительной версии, во время взлета у воздушного судна отказал двигатель, а потом загорелся.

Колтовой посадил самолет, но начался сильный пожар. В результате он и еще одна женщина, которая находилась на борту, погибли.

Основными причинами смерти следствие назвало ошибку пилота и неисправность самолета. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

По данным «Газеты.Ru», Колтовой вел на НТВ популярное ток-шоу ДНК, а также был соведущим программы «Звезды сошлись».