02 февраля 2024, 17:10
Прощание с худруком Театра имени Комиссаржевской Новиковым прошло в Петербурге
Заслуженный деятель искусств России, художественный руководитель Театра имени Комиссаржевской Виктор Новиков скончался на 81-м году жизни. Прощание с артистом прошло в Санкт-Петербурге, сообщил Пятый канал.
Проводить автора постановок «Дон Жуан», «Сон в летнюю ночь» и многих других пришли коллеги, поклонники и родственники. В театре он служил с 1968 года, начиная с помощника режиссера, сообщили«Дни.ру».
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«Он был уникальным и в качестве завлита в первой половине своего творческого пути, и в качестве художественного руководителя во второй», — говорится в официальном обращении коллектива театра.
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