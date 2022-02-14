Прощание с актрисой Евгенией Брик пройдет в Лос-Анджелесе, но хоронить ее будут позже в Москве. Об этом источник из окружения артистки сообщил ТАСС.

«Простятся в узком кругу в Лос-Анджелесе, там же пройдет кремация, хоронить будут позже в Москве», — сказал близкий Брик человек.

Известно, что ушедшая в 40 лет Брик в США жила и лечилась от тяжелой болезни. Будет ли церемония прощания в России, еще не ясно. Муж Брик, режиссер Валерий Тодоровский временно остался в Штатах.

О том, что Брик умерла, стало известно 10 февраля от журналистки Катерины Гордеевой. Актриса Юлия Ауг рассказала, что Брик страдала от онкологического заболевания, но знали об этом только самые близкие. Коллеги признавались, что артистка никогда не просила о помощи.

Известность актрисе принесли роли в фильмах «Стиляги», «Географ глобус пропил» и других — всего больше 40.