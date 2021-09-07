Прощание с актером Жан-Полем Бельмондо состоится 9 сентября в Доме инвалидов в Париже. Об этом сообщило издание Parisien со ссылкой на Елисейский дворец.

О смерти Бельмондо стало известно 6 сентября. Актеру было 88 лет, подробности смерти пока неизвестны. Бельмондо 20 лет назад перенес инсульт, из-за которого не появлялся на экранах семь лет.

За свою карьеру Бельмондо снялся почти в 100 разных фильмах. Бельмондо также сыграл порядка 40 ролей в театре. Известность ему принесла роль Мишеля Пуакара в фильме «На последнем дыхании». Еще более популярным он стал после картин «Чудовище», «Профессионал», «Ас из асов».

Французский актер Ален Делон рассказал, что они с Бельмондо много раз снимались в одних картинах, впервые это произошло более 60 лет назад. Делон заявил журналистам, что он подавлен смертью коллеги и назвал работу с ним частью жизни.

Зампред комитета Госдумы по культуре и режиссер Владимир Бортко также выразил соболезнования. Он заявил, что его поколение прожило с актером всю жизнь.