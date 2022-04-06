Прощание с актрисой Александрой Яковлевой прошло в Санкт-Петербурге

Прощание с актрисой Александрой Яковлевой прошло в большом зале крематория на Шафировском проспекте в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил ТАСС.

На прощании присутствовали близкие люди актрисы, ее родственники, друзья и коллеги. По словам друга Яковлевой, телеведущего и актера Андрея Урганта, женщина являлась очень порядочным и достойным человеком. Он подчеркнул, что в своих действиях актриса руководствовалась искренностью, передал RT.

«Она исполнила свою роль в жизни, которая называется „Александра Яковлева“, и исполнила ее достойно и заслуженно…», — заметил Ургант.