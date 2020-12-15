Прощание с актером Валентином Гафтом началось в Москве. Видео

В Москве началась церемония прощания с народным артистом РСФСР Валентином Гафтом. Он скончался 12 декабря в возрасте 85 лет.

Гражданская панихида, онлайн-трансляцию которой ведет «360», пройдет на основной сцене театра «Современник» с 10:00 до 12:00. Похоронят актера на аллее деятелей искусств на Троекуровском кладбище.

Причиной смерти жена актера Ольга Остроумова назвала последствия перенесенного в августе 2019 года инсульта.

Актер умер дома, рядом с ним была его жена. Перед смертью артист уже не мог говорить и двигаться.

С 1969 года Гафт был ведущим актером «Современника». Он сыграл в таких спектаклях, как «Обыкновенная история», «Валентин и Валентина», «Три сестры» и многих других. Актер также снимался в кино. Наиболее запоминающимися стали роли в картинах режиссера Эльдара Рязанова — в комедии «Гараж», в фильме «О бедном гусаре замолвите слово…».