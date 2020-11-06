Прощание поклонников с Жванецким не состоится из-за пандемии
«Прощания не будет. Пандемия. Мы не можем его проводить. Не знаю насчет похорон еще, выясняем, Михаил Михайлович только сегодня умер. Все в процессе», — сообщил он РИА «Новости».
Точную причину смерти он также не сообщил, лишь добавив, что сатирик болел.
Михаил Жванецкий умер в пятницу, 6 ноября. Его близкие и коллеги рассказали, что новость застала их врасплох, несмотря на возраст сатирика. Ему было 86 лет.
Президент Украины выразил соболезнования в связи с кончиной известного юмориста. Он признался, что всегда был поклонником силы мысли Жванецкого. Он также привел несколько его мудрых высказываний.
Евгений Петросян также сообщил «360», что подавлен новостью о кончине сатирика. Он назвал его человеком-эпохой. По его словам, Жванецкий мог сочетать философию с остроумием, а драматургию веселую с социальным осмыслением жизни.