Прощание поклонников с Жванецким не состоится из-за пандемии

Директор писателя-сатирика Михаила Жванецкого Олег Сташкевич сообщил, что традиционного прощания не будет. Все дело в пандемии коронавируса и ограничительных мерах. Тем не менее дата похорон все еще неизвестна.

«Прощания не будет. Пандемия. Мы не можем его проводить. Не знаю насчет похорон еще, выясняем, Михаил Михайлович только сегодня умер. Все в процессе», — сообщил он РИА «Новости».

Точную причину смерти он также не сообщил, лишь добавив, что сатирик болел.

Михаил Жванецкий умер в пятницу, 6 ноября. Его близкие и коллеги рассказали, что новость застала их врасплох, несмотря на возраст сатирика. Ему было 86 лет.

Президент Украины выразил соболезнования в связи с кончиной известного юмориста. Он признался, что всегда был поклонником силы мысли Жванецкого. Он также привел несколько его мудрых высказываний.

Евгений Петросян также сообщил «360», что подавлен новостью о кончине сатирика. Он назвал его человеком-эпохой. По его словам, Жванецкий мог сочетать философию с остроумием, а драматургию веселую с социальным осмыслением жизни.