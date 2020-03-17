Прощальные концерты Элтона Джона перенесут из-за коронавируса

«После серьезного рассмотрения ситуации Элтон Джон перенесет часть концертов в Северной Америке, запланированных с 26 марта по 2 мая 2020 года», — уточняется в публикации.

Таким образом Джон решил позаботиться о безопасности своих поклонников. Зрителей, которые уже приобрели билеты, попросили обратиться к организаторам мероприятий. Позже появится дополнительная информация.

Концерты 22 мая и 8 июля пройдут согласно графику.

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