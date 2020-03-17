17 марта 2020, 14:43
Прощальные концерты Элтона Джона перенесут из-за коронавируса
Британский певец и композитор Элтон Джон отложил часть прощального тура по городам Северной Америки на следующий год. Артист принял такое решение из-за коронавируса. Об этом сообщил сайт «Мир 24» со ссылкой на официальный сайт исполнителя.
«После серьезного рассмотрения ситуации Элтон Джон перенесет часть концертов в Северной Америке, запланированных с 26 марта по 2 мая 2020 года», — уточняется в публикации.
Таким образом Джон решил позаботиться о безопасности своих поклонников. Зрителей, которые уже приобрели билеты, попросили обратиться к организаторам мероприятий. Позже появится дополнительная информация.
Концерты 22 мая и 8 июля пройдут согласно графику.
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