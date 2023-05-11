Знаменитости 11 мая 2023, 21:58 Пропавшую актрису из «Улиц разбитых фонарей» нашли в петербургской больнице Актрису Марину Гридасову нашли в реанимации спустя 10 дней после загадочной пропажи kino-teatr.ru

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Актриса Малого драматического театра Марина Гридасова пропала 1 мая. Спустя 10 дней ее нашли в реанимации одной из петербургских больниц, сообщил сайт 78.ru.

Выяснилось, что Гридасова вышла из своей квартиры без мобильного телефона и отправилась в сторону набережной реки Фонтанки. При этом дверь в квартиру она оставила открытой. Соседи сообщили о пропаже артистки в полицию.

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Сосед Гридасовой рассказал журналистам kp.ru, что Гридасова вышла из дома в 04:40. Об этом стало известно после просмотра записей с камер видеонаблюдения. По его словам, актриса вышла на улицу в одном халате и кедах.

Гридасова попала в больницу 2 мая в состоянии средней степени тяжести. Актрису нашли без сознания в день пропажи, но не смогли ее опознать. Женщину определили в ожоговую реанимацию, посетителям пока нельзя ее навещать. Врачи планируют через несколько дней перевести Гридасову в обычную палату.

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