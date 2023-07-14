14 июля 2023, 11:08
Пропавший с экранов Гудков помог собрать деньги для Украины на концерте в Латвии
«Царьград»: комик Гудков выступил в Латвии на концерте, на котором собирали деньги Украине
Комик и телеведущий Александр Гудков выступил в Латвии на концерте, все сборы с которого направят на поддержку Украины. Об этом сообщил «Царьград».
Об участии Гудкова в мероприятии стало известно благодаря видео, распространившемуся в Telegram-каналах. Комик пел и танцевал на сцене с другими артистами.
Реклама
Один из выступавших произнес речь, в которой пожаловался, что чувствует себя беспомощным из-за спецоперации. Затем он призвал гостей мероприятия жертвовать деньги в пользу украинцев.
Около двух недель назад Гудков, открыто выступивший против СВО, появился на вечеринке выпускников московского Сеченовского университета. Комик развлекал вчерашних студентов со сцены. Выпускник и организатор мероприятия Александр Фридман заявил «Абзацу», что не видит в этом проблемы, поскольку вечеринка была частной и не имела отношения к вузу.
После начала спецоперации Гудков пропал с российских экранов, как и несколько других телеведущих. Артист уже участвовал в концерте в поддержку Украины в Турции.
Латвия
Украина
Реклама
Реклама