Знаменитости 14 июля 2023, 11:08 Пропавший с экранов Гудков помог собрать деньги для Украины на концерте в Латвии «Царьград»: комик Гудков выступил в Латвии на концерте, на котором собирали деньги Украине РИА «Новости»

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Комик и телеведущий Александр Гудков выступил в Латвии на концерте, все сборы с которого направят на поддержку Украины. Об этом сообщил «Царьград».

Об участии Гудкова в мероприятии стало известно благодаря видео, распространившемуся в Telegram-каналах. Комик пел и танцевал на сцене с другими артистами.

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Один из выступавших произнес речь, в которой пожаловался, что чувствует себя беспомощным из-за спецоперации. Затем он призвал гостей мероприятия жертвовать деньги в пользу украинцев.

Около двух недель назад Гудков, открыто выступивший против СВО, появился на вечеринке выпускников московского Сеченовского университета. Комик развлекал вчерашних студентов со сцены. Выпускник и организатор мероприятия Александр Фридман заявил «Абзацу», что не видит в этом проблемы, поскольку вечеринка была частной и не имела отношения к вузу.

После начала спецоперации Гудков пропал с российских экранов, как и несколько других телеведущих. Артист уже участвовал в концерте в поддержку Украины в Турции.