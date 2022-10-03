Пропавший певец Легостаев рассказал, что просто долго плавал | 360°

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Пропавший певец Легостаев рассказал, что просто долго плавал

СМИ опубликовали странный монолог найденного певца Легостаева из СК РФ

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Певец Константин Легостаев, которого не могли найти 12 часов, рассказал, что просто долго плавал. Об этом сообщил SHOT в Telegram-канале.

«Зачем такой шум? Я плаваю очень долго. По два-три часа могу. Сейчас я так хочу спать… Полиция… то да се, а я до сих пор в плавках… Пошел плавать, погода сменилась под закат, начались дождь и ветер. Потом было совсем темно, я потерялся… Приплыл сам! Увидел берег… Потом мне помогли, довезли до номера гостиницы…» — рассказал Легостаев.

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Он добавил, что волновался за маму — она очень испугалась в связи с информацией о его пропаже.

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Об исчезновении исполнителя стало известно накануне. Он находился в Сочи, где проходила съемка клипа. Мужчина пошел купаться в море, но на пляж не вернулся. После этого спасатели начали поисковую операцию.

Затем пресс-служба СК по Краснодарскому краю сообщила, что пропавшего Легостаева обнаружили в Сочи. Следователи выясняют, где находился 46-летний певец, а также все обстоятельства произошедшего.

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