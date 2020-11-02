Пропавший певец Андрей Губин нашелся в Египте

Российский певец Андрей Губин, об исчезновении которого ранее сообщали СМИ, нашелся. Он отдыхает в Египте и пока не собирается возвращаться.

«Мы общались три дня назад, у него все в порядке. Андрей отдыхает в Египте, улетел туда почти сразу, как открыли границы. Возвращаться пока не планирует», — рассказал близкий друг исполнителя, предприниматель Владимир Бурмяков. Его слова приводит «СтарХит».

По словам Бурмякова, Губин не любит переписываться. Он сам звонит, когда хочет пообщаться. Предприниматель дружит с Губиным уже много лет. Они познакомились, еще когда артист выступал на сцене и вел более публичную жизнь. Губин и Бурмяков даже ездили вместе на отдых.

Ранее об исчезновении певца сообщил его продюсер Тарас Ващишин. Он заявил, что Губин два месяца не отвечает на его звонки и сообщения. При этом артист уже поступал подобным образом — он на некоторое время ограничивал общение с внешним миром. Теперь этот период затянулся, поэтому некоторые друзья и близкие певца забеспокоились. Тащишин даже собирался подать заявление в полицию.