Пропавшего год назад режиссера «Ералаша» заподозрили в педофилии

Режиссер «Ералаша» Илья Белостоцкий перестал выходить на связь год назад. Его родные сообщили, что он сильно болен. Однако по данным Telegram-канала «112», режиссера арестовали по подозрению в педофилии, расследование будет завершено в ближайшее время.

Белостоцкий перестал выходить на связь в октябре прошлого года. Его близкие в социальных сетях отвечали на вопросы интересующихся, что режиссер серьезно болен и не в состоянии общаться. О каком именно диагнозе идет речь, они не уточняли — говорили, что он расскажет сам, когда поправится.

Источник фото: «ВКонтакте»

Однако, по данным Пресненского суда Москвы, полного тезку режиссера арестовали 14 октября 2020 года по подозрению в педофилии. В отношении него также завели уголовное дело о развратных действиях. По данным Telegram-канала «112», расследование находится на завершающей стадии.

Канал отметил, что во время обысков у режиссера нашли детскую порнографию. Об этом же сообщил РЕН ТВ — по данным издания, у него нашли фото и видео с обнаженными детьми. После находки правоохранители начали проверку. Если его вина будет доказана, режиссеру грозит до 10 лет лишения свободы.