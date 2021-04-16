Пропал отец актрисы сериала «Перевал Дятлова» Марии Беккер

Российская актриса Мария Беккер, сыгравшая в сериале «Перевал Дятлова», заявила в полицию о пропаже отца. Девушка боится за жизнь и здоровье своего папы, сообщил «Пятый канал».

Знаменитость рассказала, что Сергей Трафимцев родился в 1955 году. Прошло много времени с тех пор, как его местонахождение стало неизвестно. Мария не может выйти с ним на связь, его телефон недоступен, написала «Экспресс газета».

Артистка не объяснила, что конкретно произошло в тот день, когда ее отец пропал. Беккер не теряет надежды, что еще сможет найти своего родителя и верит получить помощь от правоохранителей.

Ранее сообщалось, что после смерти Николая Караченцова его вдова Людмила Поргина живет на деньги от сдачи в аренду недвижимости. Пенсии в 53 тысячи рублей заслуженной артистке не хватает. Она заявила, что хотела бы получать 150 тысяч.

После того как Караченцов попал в аварию, театр «Ленком» выплачивал семье актера по 200 тысяч рублей в месяц. Выплаты продолжались 15 лет. По словам директора «Ленкома» Марка Варшавера, для руководства театра это было делом чести, поскольку Караченцов был «потрясающим артистом и любимцем публики».