Знаменитости 14 ноября 2022, 19:04 Промоутер Арутюнян объяснил отсутствие Джигурды на ринге ММА

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Промоутер Артур Арутюнян рассказал сайту kp.ru, почему артист Никита Джигурда больше не появляется в октагоне лиги «Наше Дело».

«Да, Никита Борисович действительно удивил всех своей формой, но главным бойцом я бы его не называл. Все-таки, в первую очередь, он — артист», — заметил собеседник издания.

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По его словам, после выступления на «Нашем Деле» одна кинокомпания предложила актеру хорошую роль, и Джигурда решил сконцентрироваться на работе на съемочной площадке.

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Уточняется, что Джигурде удалось победить на ринге шоумена Отара Кушанашвили и депутата Госдумы Виталия Милонова. При этом он проиграл блогеру Александру Шпаку.