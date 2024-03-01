Знаменитости 01 марта 2024, 14:11 Промеса не выпустили из ОАЭ после запроса прокуратуры Нидерландов Mash: футболиста Промеса не выпустили из ОАЭ по запросу прокуратуры Нидерландов Stupnikov Alexander/spartak.com / Global Look Press

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Футболиста «Спартака» Квинси Промеса не выпустили из ОАЭ из-за обращения прокуратуры Нидерландов. Там полузащитнику грозит 7,5 года тюрьмы. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным авторов статьи, прокуратура родной страны спортсмена требует от Эмиратов выдать им футболиста. Так, полиция ОАЭ вчера не позволила нападающему «Спартака» вылететь со сборов в Россию. Они также запросили у Нидерландов документы, чтобы решить вопрос об экстрадиции.

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Однако шанс улететь у полузащитника есть: если в течение 48 часов Амстердам не предоставит необходимые данные, то Промес сможет спокойно вылететь из ОАЭ. У Нидерландов осталось примерно 24 часа. Доверенные лица спортсмена уже обратились за помощью к юристам.

Ранее жена бывшего владельца клуба Зарема Салихова раскритиковала руководство «Спартака» в связи с задержанием Промеса.