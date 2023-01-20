Знаменитости 20 января 2023, 08:19 Прокурор нашел основания для суда над актером Алеком Болдуином за убийство оператора Прокурор Нью-Мексико Кармак-Отвис предъявит Алеку Болдуину обвинение в убийстве оператора РИА «Новости»

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Голливудскому актеру Алеку Болдуину все-таки предъявят обвинение в убийстве оператора Галины Хатчинс. Прокурор первого судебного округа штата Нью-Мексико Мэри Кармак-Отвис заявила, что сделает это до конца января, рассказал сайт kp.ru.

«Я пришла к выводу, что имеется достаточно доказательств для возбуждения уголовных дел», — сказала она.

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Прокурор заявила, что никто не может быть выше закона, в том числе звезды. Она тщательно изучила обстоятельства дела, улики и показания, а также законодательство своего штата и решила до конца января официально предъявить Алеку Болдуину и ответственной за реквизит Ханне Гутьеррес-Рид обвинение в неумышленном убийстве. Вердикт вынесет суд присяжных, в худшем случае им грозит до 18 месяцев тюрьмы и штраф на пять тысяч долларов.

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Алек Болдуин не признал вину. Его адвокат Люк Никас сказал журналистам, что он не мог знать о боевых патронах в револьвере. В октябре 2021 года на репетиции сцены во время съемок фильма «Ржавчина» он выстрелил в Галину Хатчинс. Женщина скончалась.