Знаменитости 25 июля 2023, 17:35 Прокуратура Вены не стала расследовать анонимное обвинение Линдеманна в насилии — СМИ Der Standard: прокуратура не станет расследовать обвинение певца Линдеманна в насилии РИА «Новости»

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Венская прокуратура рассмотрела обвинения солиста Rammstein Тилля Линдеманна в насилии, выдвинутые жительницей Австрии, и в итоге решила не продолжать разбирательство. Представители надзорного органа сочли, что располагают недостаточным количеством «конкретной информации», написало издание Der Standard.

Как пояснили СМИ в прокуратуре, для начала расследования необходимы сведения о времени и месте происшествия.

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«Предполагаемая жертва не сообщила СМИ ни свою личность, ни место и время предполагаемого инцидента — только то, что это произошло во время турне группы по Европе», — отметило издание.

Женщина рассказала журналистам, что Линдеманн пытался принудить ее к сексу в отеле во время pre-party и ударил по ягодицам так сильно, что она получила травмы. Пострадавшая заявляла, что не хочет жаловаться на певца от своего имени, опасаясь «неблагоприятных последствий». Если всплывут какие-то новые обстоятельства, прокурор снова «примет меры по делу», уточнила пресс-служба венского надзорного органа.

В группе Rammstein все обвинения в адрес фронтмена отвергают.