Знаменитости 19 января 2023, 21:23 Прокуратура раскрыла обвинение застрелившему женщину-оператора актеру Алеку Болдуину Прокурор Санта-Фе обвинила актера Алекуа Болдуина в непредумышленном убийстве Википедия

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Застрелившему женщину-оператора Галину Хатчинс актеру Алеку Болдуину предъявят обвинение по двум пунктам о непредумышленном убийстве. Каждая статья предусматривает максимальное наказание в виде 18 месяцев лишения свободы. Как сообщило издание Variety, такое заявление сделала прокурор судебного округа Санта-Фе Мэри Кармак-Отвис.

Вторым обвиняемым станет оружейник фильма «Ржавчина» Гутьеррес Рид, который зарядил пистолет боевой пулей во время съемок картины.

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«Никто не может быть выше закона, каждый заслуживает правосудия», — заявила прокурор.

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Кармак-Отвис подчеркнула, что свою вину уже признал первый помощник режиссера Дэвид Холлс, обвиненный в небрежном применении огнестрельного оружия. Именно он передал Болдуину пистолет, из которого тот выстрелил в Хатчинс. Холсс получил шесть месяцев испытательного срока без тюремного заключения.

«Если бы один из трех обвиняемых выполнили свою работу, Галина Хатчинс была бы сегодня жива», — подытожила прокурор и добавила, что официальные обвинения фигурантам предъявят до конца января.

Оператор Галина Хатчин погибла в октябре 2021 года на съемках фильма «Ржавчина» во время репетиции эпизода со стрельбой. Оказалось, что один из патронов оказался боевым. Оружие в руках держал актер Алек Болдуин. Сам он заявил, что выстрел произошел самопроизвольно, так как на курок он не нажимал.

С таким решением не согласились криминалисты ФБР. В ходе расследования они выяснили, что самопроизвольный выстрел в этом виде оружия произойти не мог.