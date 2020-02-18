Прокуратура Парижа предъявила обвинения Павленскому

Сегодня в Париже Петру Павленскому предъявили обвинения по делу о публикации компрометирующих видео. Его поместят под судебный контроль.

Об этом сообщило «РИА Новостей» со ссылкой на адвоката Павленского. Акционист Петр Павленский уехал из России после обвинений в изнасиловании.

Ранее стало известно, что он задержан полицией Парижа. Павленский распространил видео интимного характера и переписки, которые якобы принадлежали кандидату в мэры Парижа Бенджамину Гриво. После чего политик снял свою кандидатуру в предвыборной гонке.