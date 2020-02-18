    18 февраля 2020, 22:35

    Прокуратура Парижа предъявила обвинения Павленскому

    Арина Гудилова

    Сегодня в Париже Петру Павленскому предъявили обвинения по делу о публикации компрометирующих видео. Его поместят под судебный контроль.
    Прокуратура Парижа предъявила обвинения Павленскому

    Об этом сообщило «РИА Новостей» со ссылкой на адвоката Павленского. Акционист Петр Павленский уехал из России после обвинений в изнасиловании.

    Ранее стало известно, что он задержан полицией Парижа. Павленский распространил видео интимного характера и переписки, которые якобы принадлежали кандидату в мэры Парижа Бенджамину Гриво. После чего политик снял свою кандидатуру в предвыборной гонке.