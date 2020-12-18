Прокуратура обратилась в суд из-за песни Моргенштерна «Я съел деда»

Специалисты считают «некорректным» название популярной композиции. По их мнению, необходимо определить, является ли текст «вредоносным». Чтобы разобраться в этом, трек прослушают на заседании суда, информирует ИА НСН.

Также прокуратура обратилась в суд с заявлением о необходимости запретить японские аниме «Тетрадь смерти», «Межвидовые рецензенты», «Токийский террор» и другие. Причиной наложения возможных санкций на эти мультфильмы являются сцены с расчленением и летающими частями тела.

В целом Колпинский суд принял к производству пять дел о блокировке 49 ссылок.