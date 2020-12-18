18 декабря 2020, 15:59
Прокуратура обратилась в суд из-за песни Моргенштерна «Я съел деда»
Прокуратура Санкт-Петербурга обратилась в Колпинский суд с просьбой разобраться, допускается ли законом ротация песни «Я съел деда» рэпера Алишера Валеева, известного как Моргенштерн, пишет «Интерфакс» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.
Специалисты считают «некорректным» название популярной композиции. По их мнению, необходимо определить, является ли текст «вредоносным». Чтобы разобраться в этом, трек прослушают на заседании суда, информирует ИА НСН.
Также прокуратура обратилась в суд с заявлением о необходимости запретить японские аниме «Тетрадь смерти», «Межвидовые рецензенты», «Токийский террор» и другие. Причиной наложения возможных санкций на эти мультфильмы являются сцены с расчленением и летающими частями тела.
В целом Колпинский суд принял к производству пять дел о блокировке 49 ссылок.