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    18 декабря 2020, 15:59

    Прокуратура обратилась в суд из-за песни Моргенштерна «Я съел деда»

    Полина Петрова

    Прокуратура Санкт-Петербурга обратилась в Колпинский суд с просьбой разобраться, допускается ли законом ротация песни «Я съел деда» рэпера Алишера Валеева, известного как Моргенштерн, пишет «Интерфакс» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.
    Прокуратура обратилась в суд из-за песни Моргенштерна «Я съел деда»

    Специалисты считают «некорректным» название популярной композиции. По их мнению, необходимо определить, является ли текст «вредоносным». Чтобы разобраться в этом, трек прослушают на заседании суда, информирует ИА НСН.

    Также прокуратура обратилась в суд с заявлением о необходимости запретить японские аниме «Тетрадь смерти», «Межвидовые рецензенты», «Токийский террор» и другие. Причиной наложения возможных санкций на эти мультфильмы являются сцены с расчленением и летающими частями тела.

    В целом Колпинский суд принял к производству пять дел о блокировке 49 ссылок.