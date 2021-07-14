Прокуратура Москвы попросит ужесточить наказание блогеру Эдварду Билу

Столичная прокуратура готовит апелляционное представление на приговор блогеру Эдуарду Билю (Эдварду Билу), вынесенный Пресненским районным судом. В апреле этого года он спровоцировал массовое ДТП в центре Москвы и был приговорен к двум годам ограничения свободы. Ему также запретили три года садиться за руль.

О намерении прокуратуры ТАСС сообщила руководитель пресс-службы ведомства Людмила Нефедова.

«При этом будет дана оценка как судебному решению, так и бездействию органов профилактики, не принявших должных мер к своевременному пресечению нарушений правил дорожного движения Билем, что явилось причиной совершения им значительного числа административных правонарушений, и, в конечном итоге, преступления, повлекшего тяжкий вред здоровью человека», — заявила она.

Эдвард Бил 1 апреля 2021 года управлял спорткаром, превысил скорость и вылетел на встречную полосу. Он врезался в автомобиль, которым управляла Мария Артемова. Она была в тяжелом состоянии доставлена в реанимацию, где впала в кому. Сейчас ее состояние постепенно улучшается. Женщине предстоит долгий реабилитационный период.