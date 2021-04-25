Проклову раскритиковали в Сети за обвинения в адрес Табакова

Пользователи соцсетей негативно восприняли рассказ актрисы Елены Прокловой о том, что в подростковом возрасте ее растлил знаменитый актер. Ухажером артистки в то время был Олег Табаков.

Откровения Прокловой прозвучали в программе «Секрет на миллион» на канале НТВ. Актриса рассказала, что когда ей было 15 лет, на съемках она познакомилась со своим кумиром. Они влюбились друг в друга. Но сексуальные отношения стали шоком для Елены.

Впервые это произошло, когда актер пообещал подготовить ее к поступлению в театральный институт, вывез в лес и попросил прочитать басню. Сам он зашел сзади и начал лапать школьницу за грудь и межу ног.

Актер склонял Проклову и к оральному сексу. Встречи продолжались около двух лет. Ухажер даже просил руки Елены. Встречи прекратились, когда она познакомилась со своим будущим мужем.

Актер Станислав Садальский прокомментировал высказывание анекдотом об орущей на площади бабке, которая решила вспомнить молодость. Его подписчики также встретили откровения в штыки.

«Проклова вчера переиграла. Это точно», — написала panasekinairina.

«Проклова выступала, а стыдно было мне. Кукольная комедия, одним словом», — вторит ей alla_17.04_alla.

«Вопрос цены. Участникам отлично платят. А Прокловой, несомненно, „Оскар“ можно давать. Падение ниже плинтуса», — знает размер гонораров nataliazaletaeva0509.

Вдова Табакова Марина Зудина разместила в Instagram поздравление с Вербным воскресеньем.

«Чтобы никакая человеческая глупость не могла вам испортить сегодняшний день! Чего и себе желаю», — сообщила она.

В комментариях Зудина добавила, что ей стыдно за пожилую женщину, которой нечем привлечь внимание.

«Пусть Господь простит ее», — написала актриса, после чего закрыла комментарии.

Подписчики Прокловой в Instаgrаm поддержали ее.

«Молодец. Такие вещи рассказывать надо обязательно! Жаль, что не в детстве», — написала yuliyadyu.

«Я вам поверила и искренне пожалела. Это ужасно, что вам пришлось пережить. Спасибо, что рассказали. Об этом правда нельзя молчать. Не дай Бог никому», — согласилась alyonushka_insta.

Другие считают, что молодой актрисе слишком хотелось ролей, чтобы пресечь домогательства. А также, что она могла в 15 лет что-то предпринять против насильника.