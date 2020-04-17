Проклова рассказала о праздновании Пасхи

По словам актрисы, праздничный стол она украсит крашенными яйцами, куличами и мясом.

«Я беру банку какого-то старого варенья, беру яблочный уксус, выдавливаю туда чеснок, горчицу и этим обмазываю кусок мяса. Затем я его заворачиваю в фольгу, два часа держу в фольге, а потом фольгу снимаю и зажариваю в открытом виде в духовке», — пояснила знаменитость.

Артистка обратила внимание на то, что начинает разговляться около пяти утра, по возвращении из церкви. Однако в этом году из-за пандемии коронавируса храмы закрыли, поэтому службу Проклова планирует смотреть по телевизору.

Она уточнила, что с детства привыкла бить яйца на Пасху, но сейчас никто не может составить ей компанию.

«Сейчас не с кем биться», — заключила Проклова.

Ранее «360» рассказал о том, что поможет сохранить пасхальные традиции в непростое время. В этом году для верующих проведут онлайн-трансляции церковных служб. А православный журнал «Фома» организует акцию «Окна Пасхи». Ее участники зажгут в полночь лампаду или свечу в лампе и выставят ее на окно.