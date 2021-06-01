Проклова рассказала новые подробности домогательств известного актера

Российская актриса Елена Проклова рассказала новые подробности о домогательствах со стороны некоего известного актера, который приставал к ней в школьном возрасте. Об этом она сообщила в эфире программы «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1».

В гостях на шоу Андрея Малахова актриса снова пустилась в воспоминания о том, как репетировала сцену басни на лужайке в компании именитого актера, который готовил ее к поступлению в Школу-студию МХАТ. Проклова сообщила, что также они вместе снимали финал фильма, в котором она по сюжету признавалась мужчине в своих чувствах.

Актриса рассказала, что тогда в какой-то момент почувствовала руки актера у себя на груди и дыхание в ухо.

«Сказала: „Что вы делаете?“ Он ответил: „Ты меня слушай, читай, читай эту басню“», — поведала артистка.

Тогда актер сказал ей, что учиться быть актрисой недостаточно, и ей еще нужно стать женщиной. Проклова не могла сопротивляться, так как этот мужчина был ее кумиром.

«Во мне боролись два чувства. Отвращение и невозможность этому человеку прекословить», — сказала она.

Впервые Проклова рассказала о домогательствах известного актера в апреле. Тогда она пришла в гости на шоу «Секрет на миллион». Артистка так и не назвала имя того, кто ее домогался. Но многие предположили, что это мог быть ныне покойный Олег Табаков.