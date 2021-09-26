Проклова оказалась недовольна пенсией в 18 тысяч

Актриса Елена Проклова призналась, что ее пенсия составляет 18 тысяч рублей. Об этом 68-летняя артистка сообщила сайту Day.ru.

Проклова считает, что получает обычную пенсию, несмотря на всю свою фильмографию. Актриса дала понять, что денег ей не хватает, но главное для нее, чтобы было здоровье.

Кинозвезда сказала, что не может сдавать жилье, потому что, кроме дома в Подмосковье, у ее семьи нет другой недвижимости.

«Если я буду его сдавать, то где я буду жить? О подушке безопасности надо было заботиться раньше», — сказала артистка.

Проклова мечтает провести остаток своей жизни на берегу Черного моря. Она призналась, что сейчас планирует завершить строительство дома в Сочи.

Елена Проклова в этом году стала мелькать в различных ток-шоу, рассказывая о том, как в подростковом возрасте ее домогался некий известный актер, имя которого она не называла. Но все предположили, что речь шла об Олеге Табакове. Однако недавно в домогательствах обвинили и саму Проклову. Бывший участник проекта «Дом-2» Кирилл Широков заявил, что актриса приставала к нему в перерывах между съемками сериала.