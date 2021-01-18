Производители вина из Ростова-на-Дону подали в суд на Ольгу Бузову

Они рассказали, что артистка «задолжала» им рекламу. По словам сотрудников, год назад они договорились с девушкой выпускать игристый напиток Buzwine с ее изображением на этикетке. Первые партии продукта по цене 599 рублей за бутылку были отгружены в супермаркеты, но на дальше процесс не сдвинулся.

Компания «Арчер Мьюзик Продакшнс», которая представляет интересы Бузовой, расторгла договор и отказалась рекламировать вино. По информации журналистов, ведущая была шокирована отзывами на напиток.

«Была надежда на то, что Buzwine Мускат будет хотя бы пахнуть Мускатом. Но он пахнет бананом, жвачкой и освежителем воздуха из торгового центра», — написали пользователи Сети.

На протяжении полугода виноделы судятся с певицей. Пока у ростовской компании не получилось добиться своей цели. Все предыдущие суды отказали в иске. Уточняется, что кассационная жалоба в ВС РФ была подана 30 декабря. В настоящий момент заседание не назначено.