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    18 января 2021, 10:40

    Производители вина из Ростова-на-Дону подали в суд на Ольгу Бузову

    Полина Петрова

    Представители компании-производителя вина из Ростова-на-Дону Global Wine Distribution подали иск в Верховный суд на телеведущую и певицу Ольгу Бузову, информирует сайт kp.ru.
    Производители вина из Ростова-на-Дону подали в суд на Ольгу Бузову

    Они рассказали, что артистка «задолжала» им рекламу. По словам сотрудников, год назад они договорились с девушкой выпускать игристый напиток Buzwine с ее изображением на этикетке. Первые партии продукта по цене 599 рублей за бутылку были отгружены в супермаркеты, но на дальше процесс не сдвинулся.

    Компания «Арчер Мьюзик Продакшнс», которая представляет интересы Бузовой, расторгла договор и отказалась рекламировать вино. По информации журналистов, ведущая была шокирована отзывами на напиток.

    «Была надежда на то, что Buzwine Мускат будет хотя бы пахнуть Мускатом. Но он пахнет бананом, жвачкой и освежителем воздуха из торгового центра», — написали пользователи Сети.

    На протяжении полугода виноделы судятся с певицей. Пока у ростовской компании не получилось добиться своей цели. Все предыдущие суды отказали в иске. Уточняется, что кассационная жалоба в ВС РФ была подана 30 декабря. В настоящий момент заседание не назначено.