Проигнорировавший Джоли мальчик во львовском кафе поднял рейтинг актрисы в СМИ в 10 раз

Рейтинг Анджелины Джоли после визита в кафе во Львове вырос в русскоязычных СМИ в 10 раз. Такие данные предоставил сервис Brand Analytics, который анализирует упоминаемость персон в СМИ и социальных медиа.

За прошедшую неделю по росту рейтинга в лидеры вышла американская звезда Анджелина Джоли: рост упоминаемости ее в СМИ составил 1013% по отношению к прошлой неделе, рост рейтинга в соцсетях — 1334%.

Помогло в этом видео, снятое во львовском кафе. Его героем стал мальчик, который долгое время игнорировал Джоли. Актриса стояла позади ребенка. Ролик стал вирусным, а подросток — главным действующим лицом большого количества мемов.

По росту упоминаемости в СМИ Джоли уступила первое место экс-главе Минэкономразвития Алексею Улюкаеву, освобожденному досрочно.

Первое мест по упоминаемости в СМИ сохранил президент РФ Владимир Путин, на втором — украинский лидер Владимир Зеленский. Тройку лидеров замыкает глава МИД РФ Сергей Лавров. На четвертом месте — президент США Джо Байден.