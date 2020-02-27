27 февраля 2020, 11:48
Прохор Шаляпин рассказал поклонникам, что стал «Человеком года 2020»
Прохор Шаляпин, российский исполнитель, поделился со своими подписчиками в Instagram важным событием — он получил премию «Человек года 2020». Об этом написало РИА ФАН.
Награду певец получил за возрождение, сохранение и популяризацию народной песни.
Фанаты похвалили Шаляпина и пожелали ему дальнейших успехов. Сам исполнитель уверен, что это только начало.
В комментариях пользователи соцсети осыпали Прохора комплиментами и поздравлениями.
«Поздравляю! Ты ее заслужил! Ты добрый человек и очень талантливый и эта награда от твоего труда!», — написала gavrinaekaterin.