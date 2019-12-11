Прохор Шаляпин рассказал о причинах разрыва с бывшей женой Джигарханяна

Артист признал, что «сложные и неординарные» отношения с Цымбалюк-Романовской завершились.

«В том, что так произошло, мы виноваты, пожалуй, оба. Слишком многое из-за привычки к публичности выставляли напоказ, слишком сильно играли чувствами на публику, а настоящее счастье, пусть это и банальная истина, любит тишину», — рассказал Шаляпин.

Он заявил, что их отношения были счастливыми, и поблагодарил бывшую возлюбленную «за теплые чувства, за доброту, за интересное и умное общение, за подаренный новый бесценный опыт».

По словам певца, предыдущий отрицательный опыт не дал бы ему «оправдать надежды Виталины». Он признал, что недопонимание меду ними в последнее время все нарастало.

«Не хочу больше портить ей жизнь, не хочу дарить бесплодные надежды, отнимать у нее попусту драгоценное время и искренне желаю ей встретить такого человека, который сможет сделать ее по-настоящему счастливой», — подытожил Шаляпин.