Прохор Шаляпин рассказал, что мечтает открыть элитный дом престарелых

Певец Прохор Шаляпин рассказал, что хотел бы открыть элитный дом престарелых. Об этом сообщил Пятый канал.

Шаляпин считает, что не состоялся как певец. Поэтому теперь он хочет найти другое занятие. Певец добавил, что всегда хорошо находил общий язык с пожилыми женщинами, добавило ИА Nation News.

«Это моя мечта просто — открыть сеть домов престарелых и назвать их „Давайте стареть красиво с Прохором Шаляпиным“», — поделился певец.

Он отметил, что в его заведениях будут условия, как в пятизвездочных отелях.