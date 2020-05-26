26 мая 2020, 16:50
Прохор Шаляпин прокомментировал жалобы звезд на финансовые проблемы
Певец Прохор Шаляпин раскритиковал известных артистов, которые жалуются на нехватку денег во время режима самоизоляции. Об этом сообщил телеканал «Мир 24».
«Я еще раз повторяю свою любимую пословицу: „Кому щи пусты, а кому жемчуг мелок“», — заметил Шаляпин. Он «солидарен с высказываниями многих наших деятелей, которые защищают менее известных артистов, потому что все должны понимать, что артисты — это и те, кто поет в ресторанах, и те люди, которые жили от копейки до копейки».
Также исполнитель добавил, что «многим артистам даже полезно немного поголодать, а то привыкли свиные рульки есть с утра до вечера, а тут как раз самое время немножечко сбросить вес», имея в виду известных людей.
«Я лично не жалуюсь на жизнь, да, пришлось во многом себе отказать, но моя ситуация не катастрофическая», — заключил он.