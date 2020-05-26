Прохор Шаляпин прокомментировал жалобы звезд на финансовые проблемы

«Я еще раз повторяю свою любимую пословицу: „Кому щи пусты, а кому жемчуг мелок“», — заметил Шаляпин. Он «солидарен с высказываниями многих наших деятелей, которые защищают менее известных артистов, потому что все должны понимать, что артисты — это и те, кто поет в ресторанах, и те люди, которые жили от копейки до копейки».

Также исполнитель добавил, что «многим артистам даже полезно немного поголодать, а то привыкли свиные рульки есть с утра до вечера, а тут как раз самое время немножечко сбросить вес», имея в виду известных людей.

«Я лично не жалуюсь на жизнь, да, пришлось во многом себе отказать, но моя ситуация не катастрофическая», — заключил он.