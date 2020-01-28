    28 января 2020, 05:55

    Прогулка Виктории Бекхэм с сумкой из крокодила возмутила активистов

    Александра Ломейко

    Викторию Бекхэм уличили в лицемерии. Выступавшую в защиту животных дизайнера заметили в Париже с сумкой из крокодиловой кожи. На прогулку она взяла с собой Hermes Birkin за 20 тысяч долларов.

    45-летняя знаменитость приехала в столицу Франции на Неделю моды, уточнило издание Mirror. Ранее супруга футболиста Дэвида Бекхэма заявила, что ее косметическая линия Victoria Beckham Beauty не тестируется на животных.

    «Марка косметики без жестокости», — охарактеризовала британская певица выпускаемый продукт.

    Кроме того, дизайнер пообещала, что в ее коллекциях не будет места одежде из натурального меха и кожи.

    Поступок Виктории Бекхэм раскритиковали зоозащитники, которые во всем винят погоню за прибылью.

    «На мгновение она заставила меня поверить, что действительно заботится об окружающей среде. Думаю, это все ради прибыли», — писали в Twitter.

    Некоторые изумлялись, как дизайнер может быть такой жестокой по отношению к животным.

    «Что Бекхэмы говорят и что они делают — две совершенно разные вещи», — заметили другие.

    «Просто не покупайте вещи ее бренда. Это ранит сильнее всего», — посоветовали третьи, предрекая линии одежды Виктории Бекхэм убытки.

    Сама модный дизайнер пока не дала официальных комментариев по поводу критики активистов.